Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, taraftarları maça götürdü - Son Dakika
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, taraftarları maça götürdü

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, taraftarları maça götürdü

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yarın İstanbul'da oynanacak olan 2. Lige yükselme maçına gidemeyen taraftarlar için 20 araç kaldırdı.

24.05.2024 22:34  Güncelleme: 22:36
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yarın İstanbul'da oynanacak olan 2. Lige yükselme maçına gidemeyen taraftarlar için 20 araç kaldırdı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yarın İstanbul Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak olan Çimentaş Elazığspor-52 Orduspor maçı için daha önce 5 otobüs kaldırılacağını açıklamıştı. Bugün 5 otobüsün kaldırılmasının ardından yüzlerce taraftarın mağdur olduğunu gören Başkan Şerifoğulları, araç sayısını 20'ye çıkardı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığspor'un şampiyonluk yolundaki heyecan ve mutluluğuna ortak olması adına geride hiçbir taraftar bırakmayarak hepsini İstanbul'a götürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, taraftarları maça götürdü - Son Dakika

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