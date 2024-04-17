Elazığ Belediye Meclisi\'nde 2023 yılı faaliyet raporu tartışması

Elazığ Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısında, 2023 yılı faaliyet raporunun okunmadan oylanarak kabul edilmesi tartışma yarattı. Yeniden Refah Partisi (YRP) Grup Sözcüsü Osman Cem Karahüseyinoğlu, yasaya aykırı olarak işlem yapıldığını, Danıştay'a kadar gideceklerini belirterek, " Hemen hemen tüm müdürlüklerde bütçenin dışına çıkılmış ve ek bütçe istenmiş, bu sapmaların nedenlerinin açık bir şekilde yazılması gerekiyor" dedi.
Elazığ Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısında 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü. AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın katılmadığı toplantı, 3. Başkanvekili Fatih Çelik tarafından yönetildi. Yeniden Refah Partili üyelerin, raporun okunması yönündeki talebi reddedildi. Belediye Başkanvekili Aydın Kara, raporun girişini okumakla yetindi.
"EK BÜTÇELERİN NEDENLERİ RAPORDA BELİRTİLMEMİŞTİR"
Kara'nın sunumunun ardından söz alan Yeniden Refah Partisi Grup Sözcüsü Osman Cem Karahüseyinoğlu, faaliyet raporunun tamamının okunmasını ya da raporun okunmayacağına dair oylama yapılmasını istedi. Belediye yönetiminin geçmiş dönemlerde usul ve teamüllere aykırı hareket ettiğini söyleyen Karahüseyinoğlu, şunları söyledi:
"Yeniden Refah Partisi grubu adına diğer gruplarda söz alabilir faaliyet raporunun tamamın okunmasını istiyoruz. Okunmadığını veya tamamının okunmaması gerektiğini burada ifade ederseniz oylamanız gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda nasıl bir tavır sergileyeceksiniz görmek istiyoruz. Bize dijital ortamda ve kitapçık olarak verilen faaliyet raporu usul ve esaslara aykırı hazırlanmıştır. Sadece bir örneğini söyleyeceğim, bazı müdürlüklerin bütçeleri kadar ek bütçe kullandıkları ancak kullanmış oldukları ek bütçelerinin nedenlerini faaliyet raporunda belirtmedikleri görülmüştür. Ayrıca faaliyet raporunda bütçeden EBUAŞ'a yapılan transferleri gerekçesi ve EBUAŞ'ın belediyeye olan borcunun ne olduğu bu borcu belediyenin ne zaman tahsil edeceği yazılmamıştır."
"FAALİYET RAPORUNU İDARİ MAHKEMEYE GÖTÜRECEĞİZ"
Rapordaki eksikliklerin düzeltilip tekrar meclise getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Karahüseyinoğulları, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Yine aynı faaliyet raporunda belediye ve EBUAŞ'ın faizde işletmiş olduğu kaynakların miktarı, nerede harcandığı varsa hangi bankalarla ne şartlarda anlaşıldığının bu faaliyet raporunda yer alması gerektiğini, dolayısıyla eksik olan bir faaliyet raporunun oylanacağı tekrar ifade edilerek bu faaliyet raporunun kanun ve yönetmeliklerle ifade edildiği şekilde yeniden düzenlenip meclisin huzuruna böyle getirilmesini, aksi durumun Danıştay'a kadar gidecek bir hukuk süreci başlatacağımızı ifade etmek isteriz. Bu faaliyetlerde sapmaların nedenleri açıklanmalı. Hemen hemen tüm müdürlüklerde bütçenin dışına çıkılmış ve ek bütçe istenmiş, bu sapmaların nedenlerinin açık bir şekilde yazılması gerekiyor. Hem 5193'te hem de 5118 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 41'inci maddesinde açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Faaliyet raporunun kanuna aykırı yerlerinin düzeltilip getirilmesi bunlarla ilgilidir. Okunmamış bir faaliyet raporunu burada meclis üyelerimiz okundu olarak kabul ediyor. Bu da faaliyet raporunun içindeki kanuni sıkıntılarla birlikte buradaki usul hatasını da önce valiliğe sonra idari mahkemeye daha sonrada Danıştay'a götüreceğiz."
Rapor, Yeniden Refah Partili üyelerin itirazlarına rağmen oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.
Son Dakika › Yerel › Elazığ Belediye Meclisi'nde 2023 yılı faaliyet raporu tartışması - Son Dakika
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