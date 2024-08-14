Elazığ Belediyesi Haberlerine Açıklama

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Elazığ Belediyesi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında çıkan habere yönelik açıklamalarda bulundu.

Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Elazığ Belediyesi'ne yönelik bazı basın yayın organlarında ve bazı sosyal medya platformlarında çıkan gerçeği yansıtmayan, iftira ve karalamaya yönelik haberlerin kamuoyu ile paylaşıldığı görülmüştür. Söz konusu haberlerde, 'Elazığ Belediyesi'nin 17 aracı 539 milyon TL'ye kiraladığı ortaya çıktı' ve 'AKP'li belediyeden milyonluk ihaleler! Elazığ Belediyesi'nin 'Yangından Koruma Malzeme Malzemeleri Alım işi' ihalesini 1 milyon 974 bin 166 TL'ye gerçekleştirdi' ifadeleri yer almaktadır. Gerek başlığı, gerekse içeriği itibarıyla, kime ya da kimlere hizmet etmeyi amaçladığı bilinmeyen, gerçekleri çarpıtıp, olumsuz algı oluşturmayı hedefleyen basın yayın organları ve internet sitelerinin haberi ile ilgili olarak, bu bilgilendirmenin yapılması zorunlu görülmüştür. Görevi şehre hizmet olan ve bir kamu kurumu tüzel kişiliği ile görev icra eden Elazığ Belediyesi, önceden olduğu gibi günümüzde ve bundan sonraki süreçte de Devlet İhale Kanunu'nun gerektirdiği şekilde, yasalara uygun, basına ve kamuoyuna açık bir ortamda ihaleler gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi Elazığ Belediyesi 539 milyon TL'ye 17 aracı değil, kentsel temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 82 aracı kiralamıştır. Öte yandan 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre gerçekleştirdiğimiz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan izin kapsamında yaptığımız ihalenin yaklaşık maliyeti 761 milyon 508 bin 361 TL olmasına rağmen ihale bedeli 539 milyon 915 bin 220 TL ve 1095 gün olarak gerçekleşmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında "Elazığ Belediyesi'nin bu ihaleyi yaklaşık yüzde 30 kırım ile tamamlamasını başarı olarak değerlendirilmeyip talihsiz bir şekilde gerçek olmayan beyanlarla kaleme alınan bu haberin asıl maksadının iftira, karalama ve kurumumuzun itibarını zedelemeye yönelik olduğunun açık bir göstergesidir. Söz konusu ihale yöntemini kurumumuz, 1996 yılından itibaren yani tam 28 yıldır aynı yöntemle gerçekleştirmektedir. 28 yıllık süreçte aynı yöntemle yapılan bu ihaleler nasıl kanunlara, yasalara uygun bir şekilde yapılmış ise günümüzde de aynı titizlikle ve şeffaf bir şekilde kanunlara uygun olarak yapılmaktadır. Ayrıca, yine müfteri haberlere imza atma alışkanlığı olan basın yayın organının, "AKP'li belediyeden milyonluk ihaleler!" başlıklı haberini de maksatlı bir şekilde kamuoyunu yanıltıcı ve algı oluşturucu haber olarak değerlendirmekteyiz. Nitekim; Elazığ Belediyesi, yaptığı yangından korunma malzemeleri alım işi ihalesini 1 milyon 974 bin 166 TL yerine 1 milyon 913 bin 750 TL ile gerçekleştirmiştir. Vatandaşlarımızın mallarının ve canlarının yangından korunması için yapılan bu ihale de kurumumuzun gerçekleştirdiği bütün ihaleler gibi kanunlara, yasalara uygundur ve aksi bile düşünülemez. Kamu yararını gözeterek yapılmış bu ihalelerin, yasalara uygun olmayan, gizli kapaklı ve yolsuzluk yapılmışçasına kamuoyuna servis ederek algı oluşturmaya çalışan ve kurumumuza karşı itibar suikastı gerçekleştirmeye çalışan bu basın yayın organının bu tür haberleri doğru habercilik ve medya etiğine sığmamaktadır. Bilinmelidir ki; vatandaşlarımız da dilediği zaman Elazığ Belediyesi'ne gelerek ihaleler ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir. Unutulmamalıdır ki, medya mensubu; iftira, karalama ve algı içeren yayınlar yapmamalı ve yersiz suçlamalardan kaçınmalı ve bu ilkeler doğrultusunda hareket etmelidir. Bu tür maksatlı ve algı oluşturmaya yönelik yapılan haberleri şiddetle kınıyor, vatandaşlarımıza, doğru, dürüst, gerçek ve ilkeli haberlerin servis edilmesini önemsiyoruz. İftira ve karalamaya yönelik gerçeğe aykırı bu tür haberlerle ilgili kurumumuz tarafından hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ