Elazığ Belediyesi Nailbey Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Ofisini Hizmete Açtı - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi Nailbey Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Ofisini Hizmete Açtı

Elazığ Belediyesi Nailbey Mahallesi\'nde Kentsel Dönüşüm Ofisini Hizmete Açtı

Elazığ Belediyesi, Nailbey Mahallesi'nde kentsel dönüşüm ofisini hizmete açarak depreme dayanıklı modern bir şehir hedefine bir adım daha attı. Ofis, mahalle sakinlerinin taleplerini toplamak ve kentsel dönüşüm sürecine yön vermek amacıyla hizmet verecek. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında, 930 mesken ile 174 ofis ve iş yerini kapsayan bir süreç başlatılacak ve Gazi Caddesi yayalaştırılacak.

26.08.2024 14:21  Güncelleme: 14:22
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Elazığ Belediyesi, depreme dayanıklı modern bir şehir hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atarak Nailbey Mahallesi'nde kentsel dönüşüm ofisini hizmete açtı.

Daha önce Abdullahpaşa ve Karşıyaka mahallelerinde depreme dayanıklı, modern ve sağlam yapı stoklarını oluşturup vatandaşların hizmetine sunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, katılımcı belediyecilik anlayışı çerçevesinde şeffaflık ve açıklık ilkesi ile kalıcı yatırımları şehre kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ'ı, depreme dayanıklı konutlarla güvenle geleceğe taşımak ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla Nailbey Mahallesi'nde kentsel dönüşüm hamlesinin ilk adımı atıldı. Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi No: 48 adresinde hizmet vermeye başlayan Nailbey Mahallesi kentsel dönüşüm ofisi, vatandaşların taleplerini toplamak üzere kapılarını açtı. Bu ofis, mahalle sakinlerinin taleplerini alarak, projeye yön verecek. Hafta içi her gün 08.30-16.30 saatleri arasında uzman personel, kentsel dönüşüme ilişkin talepleri yerinde cevaplayacak, mahallelileri kentsel dönüşüm süreci ve bu süreçteki hakları hakkında bilgilendirecek, imar haklarına ilişkin teknik bilgi vererek, vatandaşların kentsel dönüşüme ilişkin beklenti ve taleplerini toplayacak.

Gerçekleşecek talepler doğrultusunda, Bosna Hersek Bulvarı'ndan, batıda Şehit İdris Doğan Caddesi'ne kadar uzanan, General Hakkı Talay Caddesi ile Bağlar Sokak arasındaki toplam 8 ada, 930 mesken ile 174 ofis ve iş yerini kapsayacak kapsamlı bir kentsel dönüşüm süreci başlatılacak. Bu süreçte, belirli adalardaki boş arsa olarak kalan parseller ve mevcut deprem yönetmelikleri bakımından riskli durumdaki yapılar yenilenerek, daha modern ve güvenli yaşam alanları oluşturulacak. Öte yandan alınacak taleplerin olumlu olmasının ardından başlatılacak Nailbey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Gazi Caddesi de yayalaştırılacak.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak, şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Nailbey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesini, Elazığ'ın geleceği için atılacak önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu proje ile hemşehrilerimize daha güvenli, modern ve yepyeni bir yaşam alanı sunmayı hedefliyoruz. Kıymetli hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ederek, süreci hep birlikte yürütüp, aziz şehrimiz için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Belediyesi Nailbey Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Ofisini Hizmete Açtı - Son Dakika

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