Elazığ Belediyesi\'nde Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi Düzenlendi

Elazığ Belediyesi tarafından belediye personeline yönelik, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) konulu eğitim semineri düzenlendi.

Elazığ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personele yönelik düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu konulu eğitim semineri gerçekleştirildi. Seminere, çok sayıda belediye personeli katıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu bünyesinde hizmet veren uzman Miraç Gür tarafından verilen seminerde katılımcılara, geçmişten günümüze kişisel verilerin korunması kavramının önemi anlatıldı. Gür, Türkiye'de 2010 yılında Kişisel Verilerin Korunması Kanununun iç hukuka dahil edildiğini ve kanunun 2016 yılında yürürlüğe girdiğini dile getirdi. Uzman Miraç Gür, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması gerektiğinden dolayı çıktığını da sözlerine ekleyerek kurum hakkında da bilgiler aktardı.

Uzman Miraç Gür'e plaket takdiminin ardından program sona erdi. - ELAZIĞ