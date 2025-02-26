Elazığ Belediyesi'nden Engelli Bireylere Ücretsiz İşitsel Terapi Hizmeti - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi'nden Engelli Bireylere Ücretsiz İşitsel Terapi Hizmeti

Elazığ Belediyesi\'nden Engelli Bireylere Ücretsiz İşitsel Terapi Hizmeti

Elazığ Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezi kapsamında ücretsiz işitsel terapi hizmetini başlattı. İşitme kaybı ve diğer tanı gruplarındaki bireyler için özel terapi programları uygulanacak.

26.02.2025 14:24  Güncelleme: 14:28
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Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam eden Elazığ Belediyesi, ücretsiz işitsel terapi (Odyoloji) hizmetini başlattı.

Elazığ Belediyesi, işitme kaybı, gecikmiş konuşma, down sendromu ve otizm spektrum bozukluğu gibi tanı gruplarında, bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları azaltmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde, ücretsiz olarak işitsel terapi hizmeti verilmeye başlandı. Tanı gruplarındaki bireyler uzman odyolog tarafından değerlendirmeye alınarak daha sonra kişilerin ihtiyaçlarına yönelik özel bir terapi programı belirleniyor. Bu hizmet, özellikle işitme kaybı yaşayan çocukların dil ve konuşma sürecine olumlu etki ediyor ve yetişkinlerin de iletişim becerilerini geliştiriyor. İşitsel işlemleme güçlüğü yaşayan vatandaşların dinleme, anlama, ayırt etme ve kavrama becerilerindeki eksikliklerin giderilmesini hedefleyen projeye ise her yaştan birey katılabiliyor.

Öte yandan, Türkiye'de sadece 5 kişide bulunan mikrosefali osteodisplastik primordial cücelik tip 11 sendromu bulunan 3 yaşındaki minik birey de Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen işitsel terapi hizmeti ile hayata tutunmaya devam ediyor. Nadir görülen bu sendromla mücadele eden çocuğun, merkezde aldığı özel terapilerle gelişimine destek olunuyor.

Bireylerin yaşadığı işitme zorluklarına karşı önemli bir hizmet sağladıklarını dile getiren Uzman Odyolog Elif Cansel Kuş, "Elazığ Belediyesi bünyesindeki hizmetimizle, birçok tanı grubunda yer alan bireylerin işitsel işlemleme zorluklarını gidererek dil, konuşma ve sosyal gelişimlerine yönelik onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi olarak engelli bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kızının işitme kaybını fark ettiklerinde 2 yaşında olduğunu dile getiren Ali Rıza Demir, "Bunu anlar anlamaz kızımın bu sorununu çözmesi için hemen gerekli yerlere götürdük. Yaklaşık 4 yıldır kızımın sağlığına kavuşması için mücadele ediyoruz. Elazığ Belediyesi'nin böyle bir hizmeti olduğunu öğrendik. Bu hizmeti de memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Belediyesi'nden Engelli Bireylere Ücretsiz İşitsel Terapi Hizmeti - Son Dakika

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