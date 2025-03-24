Elazığ Belediyesi, Ramazan’da İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Yardımı Yapıyor

Elazığ Belediyesi her gün 2 bin 500 kişilik 3 çeşit yemeği iftar öncesi vatandaşların evlerine teslim ediyor.

Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı aşevi mutfağında, Ramazan ayında da aşçılarca her gün 2 bin 500 kişilik 3 çeşit yemek yapılıyor. Sabah erken saatte mesaiye başlayan aşçılarca hazırlanan yemekler, iftar saati yaklaşınca presli makinelerde sıcak ve hijyenik olarak paketleniyor. Özenle paketlenen 3 çeşit yemek, ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar ulaştırılarak kendilerine teslim ediliyor. Yemek dağıtımında özellikle yaşlı, engelli, yalnız ve ihtiyacı bulunan ailelere öncelik veriliyor.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın sosyal belediyecilik vizyonu içerisinde içinde Ramazan ayı dolayısıyla aşevinde çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "İçerisinde bulunduğumuz aşevinde Ramazan ayı öncesinde de ikramlarını yaptığımız, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine yemekler ulaştırarak onlara bu hizmeti veriyorduk. Ramazan dolayısıyla bizlere ulaşan ve belediyemizin tespit ettiği dezavantajlı ailelerimizin evlerine konuk olarak yemeklerini ulaştırıyoruz. Aşevimizde 30 kişi çalışarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın öğle ve iftar ve sahur yemeklerini yetiştirmeye çalışıyor. Amacımız, evlerine yemek götürerek misafir olduğumuz insanlara Ramazan ayının bereketini hep beraber yaşayarak onlara bir nebze de olsa dokunabilmektir. Yemeklerimiz 3 çeşit olarak hazırlanarak vatandaşlara ulaştırılıyor" dedi. - ELAZIĞ