Elazığ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika
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Elazığ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Elazığ\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Elazığ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde konfederasyon, sendika üyeleri, işçiler ve bazı siyasi partiler bir araya geldi. Katılımcılar Türk Bayrağı, pankart ve parti flamalarıyla yürüyüş gerçekleştirdi ve konser etkinliği ile halaylar çekildi.

01.05.2024 17:03
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Elazığ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Elazığ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla konfederasyon, sendika üyeleri, işçiler ve bazı siyasi partiler, İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'ta toplandı. Ellerinde Türk Bayrağı, pankart ve parti flamalarını taşıyan katılımcılar, İnönü Caddesi'nden yürüyerek Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan alana geçti. Program, daha sonra düzenlenen konser etkinliği ile müzik eşliğinde çekilen halaylarla devam etti. Konserin ardından kalabalık sessizce dağıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika
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