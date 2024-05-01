Elazığ\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

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Elazığ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Elazığ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla konfederasyon, sendika üyeleri, işçiler ve bazı siyasi partiler, İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'ta toplandı. Ellerinde Türk Bayrağı, pankart ve parti flamalarını taşıyan katılımcılar, İnönü Caddesi'nden yürüyerek Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan alana geçti. Program, daha sonra düzenlenen konser etkinliği ile müzik eşliğinde çekilen halaylarla devam etti. Konserin ardından kalabalık sessizce dağıldı. - ELAZIĞ