Elazığ'da 15 Temmuz İçin Sela Okundu - Son Dakika
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Elazığ'da 15 Temmuz İçin Sela Okundu

Elazığ\'da 15 Temmuz İçin Sela Okundu
16.07.2026 01:46
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15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Elazığ'daki camilerde sela okundu.

15 Temmuz hain darbe girişimin 10. yıldönümü dolayısıyla tüm yurttaki camilerde olduğu gibi saat 00.13'u gösterdiğinde Elazığ'daki camilerde de sela okundu.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10'uncu yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki yaklaşık 90 bin camiden aynı anda yeniden yükseldi. Elazığ'da da saatler 00.13'ü gösterdiğinde İzzet Paşa Camii başta olmak üzere tüm camilerde eş zamanlı sela sesleri yükseldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da 15 Temmuz İçin Sela Okundu - Son Dakika

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