Elazığ'da 187 hacı adayı dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Elazığ'da 187 hacı adayı dualarla uğurlandı

Elazığ\'da 187 hacı adayı dualarla uğurlandı

Elazığ'da, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 187 hacı adayının bulunduğu 3. kafile 6 görevli nezaretinde dualarla uğurlandı. Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, yolculuk öncesi havalimanında dualar okundu ve hacı adayları aileleriyle vedalaştı.

16.05.2024 13:50
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Elazığ'da, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 187 hacı adayının bulunduğu 3. kafile 6 görevli nezaretinde dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan ve 187 hacı adayının bulunduğu 3. kafile için Elazığ İl Müftülüğü tarafından havalimanında program düzenlendi. Yolculuk öncesi havalimanında dualar okundu. Okunan duaların ardından çocukları ve aileleri ile vedalaşan hacı adayları, dış hatlar terminalinden uçaklara alındı. Yıllarca kutsal topraklara gitmek için beklediklerini belirten bazı hacı adaylarının kurdukları cümleler ve aileleriyle vedalaşmasında duygu dolu anlar yaşandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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