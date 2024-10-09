Elazığ'da 4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Elazığ'da 4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Elazığ\'da 4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Elazığ'da düzenlenen 4. Gıda, Tarım, Hayvancılık, Teknoloji ve Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışı yapıldı. Törene Vali ve Belediye Başkanı'nın yanı sıra birçok katılımcı yer aldı. Fuar, tarım ve hayvancılık sektöründeki yenilikleri sergileyecek.

09.10.2024 14:38  Güncelleme: 14:41
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Elazığ'da 4'üncü Gıda, Tarım, Hayvancılık, Teknoloji ve Yöresel Ürünler Fuarının açılışı yapıldı.

Elazığ'da 4'üncü Gıda, Tarım, Hayvancılık, Teknoloji ve Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine, Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, birçok firmanın ve teknolojik ürünlerin yer aldığı fuar ayın 13'üne kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Göreve geldiği ilk günden itibaren şehrin gelişimi için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şerifoğulları, "Sürdürmeye de devam ediyoruz. Şehrimize kazandırdığımız Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi bugüne kadar birçok organizasyona ev sahipliği yaptı. Bugünde çok kıymetli bir fuara ev sahipliği yapacak. Fuarın ilimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnsanlık tarihine yön veren birinci etmen tarım ve onun tamamlayıcısı da hayvancılıktır. İnsan neslinin devamı için gıda olmazsa olmazdır. Son yıllarda artan iklim değişikleri sonucu azalan üretim miktarı gıda talebinin karşılanmasında güçlükler nedeniyle tarım sektörü dünyada stratejik bir önem kazanmıştır. Bu nedenle ekolojiyi tarıma uyarlayarak verimi en üst düzeye taşımamız elzem bir noktadadır. Elazığ'ımız bereketli toprakları, zengin su kaynakları ve tarım kültürüyle önemli bir potansiyele sahiptir. Sahip olduğumuz bu potansiyel yerel kalkınmanın da en önemli unsurlarından bir tanesidir. Bugün açılışını yaptığımız bu fuar bu potansiyeli daha ileriye taşımak, çiftçilerimizi, üreticilerimizi ve girişimcilerimizi bir araya getirmek noktasında önemli kazanımlar sağlayacaktır" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da 4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika

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