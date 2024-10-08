Elazığ'da Afet Risk Azaltma Planı - Son Dakika
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Yerel

Elazığ'da Afet Risk Azaltma Planı

Elazığ'da 2024-2026 arasında afet risklerini azaltmak için 131 eylem planlandı.

08.10.2024 16:07
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Elazığ için 2024-2026 yılları arasında 1 doğrudan amaç, 5 hedef ve 131 eylemin planlandığını belirten Vali Numan Hatipoğlu, "2020 ve 2023 yıllarında yaşanan depremler açıkça göstermiştir ki afet risklerini azaltma çalışmaları hayati derecede büyük bir öneme sahiptir. İlimizde oluşabilecek doğal afetlerin önüne geçmek, maddi ve manevi hasarı en aza irca etmek maçıyla hazırlanan bu eylem planlarının uygulanmasının takipçisi olacağız" dedi.

13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolasıyla İçişler Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı düzenlendi. Video konferans toplantısına katılan Vali Numan Hatipoğlu, açıklamalarda bulundu.

İl Afet ve Risk Azaltma Planı çalışmalarının 30 ayrı kurum ve kuruşun personelinin katılımıyla gerçekleştiğini dile getiren Vali Numan Hatipoğlu, "2012 yılında yürürlüğe giren Elazığ İl Afet Risklerini Azaltma Planı kapsamında ilimizde 2021-23 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan hedeflerin 49 eylemi söz konusuydu. Bunlarda yüzde 53'ünü gerçekleştirdik. Teknik Çalışma Gurubu ve İzleme Değerlendirme Kurulu'nun yaptığı çalışmalar sonucunda 2024 ve 2026 yılları arasında yeni bir plan perspektifi oluşturulmuştur. Bu kapsamda 2024 ve 2026 yılları arasında 1 doğrudan amaç ve 5 hedef ile 131 eylemin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Ocak 2024- Ekim 2024 tarihleri arasında belirlenen 131 eylemden 14'ü tamamlanmış olup, toplam eylem ilerleme seviyemiz oransal olarak yüzde 19'dur. Amacımız afet risklerinin ve etkilerinin azaltılması yoluyla afet temelli can kayıpları ve fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel ile çevresel etkileri minimuma indirerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır" dedi.

Vali Hatipoğlu, "2020 ve 2023 yıllarında yaşanan depremler açıkça göstermiştir ki afet risklerini azaltma çalışmaları hayati derecede büyük bir öneme sahiptir. İlimizde oluşabilecek doğal afetlerin önüne geçmek, maddi ve manevi hasarı en aza irca etmek amacıyla hazırlanan bu eylem planlarının uygulanmasının takipçisi olacağız. Afetsiz günler diliyoruz. Biz yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde İl Özel İdaremizin de destekleriyle alanda sürekli olarak her an afete hazır bir şekilde bulunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın bu bilinç ile hayatlarını tekrar planlamaları gerektiğini hatırlatıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Politika, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Afet Risk Azaltma Planı - Son Dakika

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