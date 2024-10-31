Elazığ'da Araç Alev Aldı - Son Dakika
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Yerel

Elazığ'da Araç Alev Aldı

Elazığ'da seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Araç kullanılamaz hale geldi.

31.10.2024 22:57
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Elazığ'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay sabaha karşı Güney Çevre Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çıkan duman ve alevleri fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek durdu. Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı ve otomobil küle döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayın çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Araç Alev Aldı - Son Dakika

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