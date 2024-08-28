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Elazığ'da baca yangını

ELAZIĞ - Elazığ'da bir fırının baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi'nde bulunan bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırının baca kısmında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bacada çıkan yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.