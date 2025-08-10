Elazığ\'da \'Bayrak Evler\' projesi başlıyor

Elazığ'da Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından 'Bayrak Evler' projesi başlıyor.

Elazığ'da EMŞAV İl Başkanlığı tarafından 'Bayrak Evler' projesi hazırlandı. Elazığ İl Başkanı Murat Demir tarafından hayata geçirilen proje bugün itibaren başlıyor. Projenin isminin bayraktan ve aile ortamı olan evden alındığını dile getiren Başkan Demir, amaçlarının şehit ailelerini ve gazileri aile sıcaklığı bir ortamda ziyaret ederek bir araya gelmek olduğunu dile getirdi. Terörsüz Türkiye sürecinden dolayı daha aktif olmaları gerektiğini vurgulayan Demir, proje ile hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

EMŞAV Elazığ İl Başkanlığı olarak kuruldukları ilk günden itibaren etkinliklerini ve faaliyetlerini samimiyet üzerine kurmaya çalıştıklarını belirten İl Başkanı Murat Demir, "Bu projemizle de samimiyet üzerine inşallah güzel sonuçlar alacağımızı ümit ediyoruz. Projemizin adı 'Bayrak Evler', şehitlerimizin kutsal emaneti olan bayrağımızdan ve aile fertlerinden yola çıkıyoruz. Bu projemizdeki amacımız ve hedefimiz samimiyet üzerine olup sadece şehit evlerini veya gazilerimizi tüm siyasi ve bürokratlarımızla bir aile samimiyetinde ziyaret edeceğiz. Buradaki amacımız, malum bir terörsüz Türkiye süreci var. Bundan dolayı sahada daha çok aktif olmamızı icap ettiriyor. Biz de bu fikri bunun için planladık. Şehit aileleri de genelde bürokrasi ziyaretinden ziyade, aile samimiyetiyle ziyareti daha çok önemsiyorlar. Bu projeyle inşallah hedeflerimize ulaşmış olacağız. İnşallah bu ayın 10'undan itibaren projemiz hayata geçmiş olacak" dedi. - ELAZIĞ