Elazığ'da bayram namazında camiler doldu - Son Dakika

Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde İzzetpaşa Cami başta olmak üzere tüm camileri doldurdu. İl Müftüsü Selami Aydın'ın vaazının ardından saf tutan vatandaşlar bayram namazı kıldı. Namaz sonrası tekbirlerle minbere çıkan cami imamları bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi. Daha sonra İzzetpaşa Camisinde Vali Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver vatandaşlarla bayramlaştı.

Ramazan ayının mübarek bir ay olduğunu belirten Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, "Elazığ'da da Elazığ'a yakışır bir şekilde iftarlarıyla, sahurlarıyla ve teravih namazlarıyla idrak edilerek huzur içerisinde geçirildi. Bu bayramı da inşallah aynı şekilde idrak edeceğiz. Memleketimize, milletimize ve Elazığ'ımıza bayramın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Bayram öncesi ve sonrası ülkemizde trafikte bir artış oluyor. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla Türkiye genelinde özellikle trafik bilgilendirmeleri yapılıyor. Çok şükür şuana kadar Elazığ'da ciddi bir kaza yaşamadık. İnşallah dönüş yolunda da herhangi bir kaza olmadan vatandaşlarımız sağ salim gidecekleri yere varırlar ve bayramı ağız tadıyla huzur içerisinde geçirmiş olurlar" dedi. - ELAZIĞ