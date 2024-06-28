Elazığ'da Koruyucu Aile Programları Çerçevesinde Etkinlik Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ'da Koruyucu Aile Programları Çerçevesinde Etkinlik Düzenlendi

Elazığ\'da Koruyucu Aile Programları Çerçevesinde Etkinlik Düzenlendi

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi tarafından düzenlenen 'Çocuklara verilecek en güzel hediye ailedir' etkinliği, kortej yürüyüşü ve konserle gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı ve diğer yetkililerin katıldığı etkinlikte, çocuklara hediyeler verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruyucu aile günü etkinlikleri kent genelinde devam edecek.

28.06.2024 12:06  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da koruyucu aile programları çerçevesinde "Çocuklara verilecek en güzel hediye ailedir" etkinliği düzenlendi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi tarafından 'Haydi Elazığ koruyucu aile olalım' sloganıyla etkinlik düzenlendi. Fırat Üniversitesi kampüsü Şehit Polis Fethi Sekin Mesire alanında düzenlenen etkinlik, koruyucu aile ve çocukların da katılımıyla kortej yürüyüşü ile başladı. Ardından etkinlik, Elaziz Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ELAZİZDER) kürsü başı ekibinin sahne alması ile devam etti. Aileler ve çocuklar müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ile STK temsilcileri ve koruyucu aileler ile çocuklar katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, "Koruyucu ailenin tanıtılması, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması ve koruma ihtiyacı olan çocuklar ile koruyucu aile hizmetinin tanıtılmasına yönelik çok önemli bir aktivite gerçekleştirdik. Bu aktivite 2021 yılın cumhurbaşkanı genelgesiyle 30 Haziran Koruyucu Aile Günü olarak ilan edildi. Bizler de bugün hem farkındalık arttırmak hem de tanıtımını yapmak amacıyla bir kortej yürüyüşü düzenledik, konser verdik. Çocuklarımız halay çektiler, eğlendiler. Güzel bir etkinlik oldu" dedi.

Vali Yardımcısı Yazıcı, ailelerle bir süre sohbet ettikten sonra çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Çocuklara verilecek en güzel hediye ailedir" mottosuyla başlatmış olduğu koruyucu aile günü etkinliklerinin kent genelinde devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Koruyucu Aile Programları Çerçevesinde Etkinlik Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 İran’da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50’yi geçemedi İşte 2. tura kalan adaylar İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar
10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
11:26 Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:43:18. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Koruyucu Aile Programları Çerçevesinde Etkinlik Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement