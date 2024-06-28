Elazığ\'da Koruyucu Aile Programları Çerçevesinde Etkinlik Düzenlendi

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Elazığ'da koruyucu aile programları çerçevesinde "Çocuklara verilecek en güzel hediye ailedir" etkinliği düzenlendi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi tarafından 'Haydi Elazığ koruyucu aile olalım' sloganıyla etkinlik düzenlendi. Fırat Üniversitesi kampüsü Şehit Polis Fethi Sekin Mesire alanında düzenlenen etkinlik, koruyucu aile ve çocukların da katılımıyla kortej yürüyüşü ile başladı. Ardından etkinlik, Elaziz Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ELAZİZDER) kürsü başı ekibinin sahne alması ile devam etti. Aileler ve çocuklar müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ile STK temsilcileri ve koruyucu aileler ile çocuklar katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, "Koruyucu ailenin tanıtılması, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması ve koruma ihtiyacı olan çocuklar ile koruyucu aile hizmetinin tanıtılmasına yönelik çok önemli bir aktivite gerçekleştirdik. Bu aktivite 2021 yılın cumhurbaşkanı genelgesiyle 30 Haziran Koruyucu Aile Günü olarak ilan edildi. Bizler de bugün hem farkındalık arttırmak hem de tanıtımını yapmak amacıyla bir kortej yürüyüşü düzenledik, konser verdik. Çocuklarımız halay çektiler, eğlendiler. Güzel bir etkinlik oldu" dedi.

Vali Yardımcısı Yazıcı, ailelerle bir süre sohbet ettikten sonra çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Çocuklara verilecek en güzel hediye ailedir" mottosuyla başlatmış olduğu koruyucu aile günü etkinliklerinin kent genelinde devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ