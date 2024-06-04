Elazığ'da Ekmeğin İçinden Poşet Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ'da Ekmeğin İçinden Poşet Çıktı

Elazığ'da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden poşet çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Şahıs, olayın ardından ilgili yerlere başvurarak şikayette bulundu.

04.06.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden poşet çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, marketten ekmek alarak eve döndü. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan poşeti görünce neye uğradığını şaşırdı. Şahıs, ekmeğin içinden poşet çıkmasının ardından ilgili yerlere başvurarak şikayette bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Olay, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Ekmeğin İçinden Poşet Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
11:01 Bahçeli, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun
10:45 Türkiye’de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor Günlük kazancı ise 9 bin TL Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 11:57:58. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Ekmeğin İçinden Poşet Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement