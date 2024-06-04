Elazığ'da Ekmeğin İçinden Poşet Çıktı

Elazığ'da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden poşet çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı.
Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, marketten ekmek alarak eve döndü. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan poşeti görünce neye uğradığını şaşırdı. Şahıs, ekmeğin içinden poşet çıkmasının ardından ilgili yerlere başvurarak şikayette bulundu. - ELAZIĞ
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