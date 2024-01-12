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Elazığ'da Enstrüman ve Konservatuvara Hazırlık Kursları Devam Ediyor - Son Dakika
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Elazığ'da Enstrüman ve Konservatuvara Hazırlık Kursları Devam Ediyor

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen enstrüman ve konservatuvara hazırlık kurslarına yoğun ilgi devam ediyor. Kurslarda trompet, bağlama, kanun, keman, ud, cümbüş, ritim ve klarnet gibi müzik aletlerinin eğitimi veriliyor. Ayrıca kurslarda konservatuvara hazırlık ve halk oyunları eğitimi de veriliyor. Kurslara katılmak isteyenlerin 15 Ocak Pazartesi gününden itibaren başvuruda bulunabileceği belirtildi.

Elazığ\'da Enstrüman ve Konservatuvara Hazırlık Kursları Devam Ediyor
12.01.2024 - 15:21,  Güncelleme: 15:24
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Elazığ'da enstrüman ve konservatuvara hazırlık kurslarını bütün hızıyla sürüyor.

Elazığ Belediyesi'nin, müziğe ve sanata gönül veren yetenekleri desteklemek için gerçekleştirdiği etkinlikleri devam ediyor. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün tertiplediği enstrüman ve konservatuvara hazırlık kurslarına yoğun katılım sürüyor. Musiki Toplulukları Grubu'nun uzman eğitmenleri tarafından hafta içi saat 10.00-16.30 arasında devam eden kurslarda, trompet, bağlama, kanun, keman, ud, cümbüş, ritim ve klarnet gibi müzik aletlerinin eğitimi veriliyor.

Öte yandan 13-45 yaş aralığında kursiyerlerin iştirak ettiği kurslarda, konservatuvara hazırlık ve halk oyunları eğitimi de veriliyor. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 5'inci katında devam eden ve ücretsiz olan kursların yanı sıra, 15 Ocak Pazartesi gününden itibaren de yeni dönem müracaatların alınacağı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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