Elazığ\'da Etkinlikler 14 Gün Yasaklandı

Elazığ Valiliği, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle il genelindeki tüm etkinlikleri ve eylemleri 14 günlüğüne yasakladı.

Elazığ Valiliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle il genelinde NATO zirvesini protesto etmek amacıyla Elazığ genelinde planlanan tüm açık ve kapalı alan etkinlikleri ile bu eylemlere katılmak isteyenlerin şehre giriş ve çıkışlarının yasaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara ilinde '36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi' düzenleneceği, zirveye üye ve davetli tüm ülkeler ile birlikte 52 ülke devlet başkanı ve beraberindeki heyetlerin katılımları beklenmektedir. Elazığ Valiliği'nin 26.06.2026 tarihli oluru ile ilimiz genelinde (polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) '36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek maksadıyla açık ve kapalı alanlarda yapılacak olan her türlü (gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, pankart asma, çadır kurma, meşale yakma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma vb.) eylem/etkinliklerin, ayrıca bu eylem/etkinliklere destek vermek amacıyla çevre illerden bireysel veya toplu bir şekilde gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin ve çıkışlarının 29 Haziran 2026 günü saat 00.01'den başlayarak 12 Temmuz 2026 günü saat 23.59'a kadar 14 gün süreyle yasaklanması kararı verilmiştir" denildi. - ELAZIĞ