Evren Demirdaş'a Yönelik Saldırıyla İlgili Davada Üç Sanık Hakkında Ceza Verildi

Haber: Şerra TATLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da belediye meclisi toplantısını takip ettikten sonra saldırıya uğrayarak burnu kırılan gazeteci Evren Demirdaş'a yönelik saldırıyla ilgili davada üç sanık hakkında ceza verildi, bir sanık ise beraat etti.

Elazığ 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 2025 yılının ekim ayında meydana gelen olayla ilgili karar açıklandı. Dosyadaki delil ve değerlendirmelere göre, Elazığ Belediyesi'nde düzenlenen meclis toplantısını takip eden gazeteci Evren Demirdaş, toplantı sonrası belediye binasından ayrıldığı sırada saldırıya uğradı. Mahkeme, sanıklar Furkan Güler ile suça sürüklenen çocuklar Aziz Berat Gezer ve Soner Çelik'in birlikte hareket ederek Demirdaş'ı darp ettiğine hükmetti. Saldırı sonucunda Demirdaş'ın burnunda kemik kırığı oluştuğu belirtildi.

Mahkeme, Furkan Güler'i "kasten yaralama" suçundan cezalandırdı. Kemik kırığı nedeniyle artırılan ve takdiri indirim uygulanan ceza sonucunda sanığa 10 ay 25 gün hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme ve seçenek yaptırım hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Suça sürüklenen çocuklardan Aziz Berat Gezer'e yaş indirimi ve takdiri indirim uygulanarak 7 ay 6 gün hapis cezası verildi. Bu ceza daha sonra 21 bin 600 lira adli para cezasına çevrildi.

Soner Çelik hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanık, 3 yıl süreyle denetim altında tutulacak.

Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında üç sanığın "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep ederken, sanıklardan Safa Atmalı hakkında mahkümiyet için yeterli ve kesin delil bulunmadığını belirterek beraat istemişti. Mahkeme de Atmalı'nın beraatine hükmetti.

Duruşmada söz alan Demirdaş'ın avukatı Eda Vural, saldırının birlikte hareket edilerek gerçekleştirildiğini belirterek tüm sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek beraat talebinde bulundu.

Karara karşı tarafların, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurabileceği öğrenildi.