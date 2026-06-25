Evren Demirdaş'a Yönelik Saldırıyla İlgili Davada Üç Sanık Hakkında Ceza Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Evren Demirdaş'a Yönelik Saldırıyla İlgili Davada Üç Sanık Hakkında Ceza Verildi

25.06.2026 23:57  Güncelleme: 01:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da belediye meclis toplantısını takip ettikten sonra saldırıya uğrayarak burnu kırılan gazeteci Evren Demirdaş'a yönelik davada üç sanık ceza aldı, bir sanık beraat etti.

Haber: Şerra TATLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da belediye meclisi toplantısını takip ettikten sonra saldırıya uğrayarak burnu kırılan gazeteci Evren Demirdaş'a yönelik saldırıyla ilgili davada üç sanık hakkında ceza verildi, bir sanık ise beraat etti.

Elazığ 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 2025 yılının ekim ayında meydana gelen olayla ilgili karar açıklandı. Dosyadaki delil ve değerlendirmelere göre, Elazığ Belediyesi'nde düzenlenen meclis toplantısını takip eden gazeteci Evren Demirdaş, toplantı sonrası belediye binasından ayrıldığı sırada saldırıya uğradı. Mahkeme, sanıklar Furkan Güler ile suça sürüklenen çocuklar Aziz Berat Gezer ve Soner Çelik'in birlikte hareket ederek Demirdaş'ı darp ettiğine hükmetti. Saldırı sonucunda Demirdaş'ın burnunda kemik kırığı oluştuğu belirtildi.

Mahkeme, Furkan Güler'i "kasten yaralama" suçundan cezalandırdı. Kemik kırığı nedeniyle artırılan ve takdiri indirim uygulanan ceza sonucunda sanığa 10 ay 25 gün hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme ve seçenek yaptırım hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Suça sürüklenen çocuklardan Aziz Berat Gezer'e yaş indirimi ve takdiri indirim uygulanarak 7 ay 6 gün hapis cezası verildi. Bu ceza daha sonra 21 bin 600 lira adli para cezasına çevrildi.

Soner Çelik hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanık, 3 yıl süreyle denetim altında tutulacak.

Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında üç sanığın "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep ederken, sanıklardan Safa Atmalı hakkında mahkümiyet için yeterli ve kesin delil bulunmadığını belirterek beraat istemişti. Mahkeme de Atmalı'nın beraatine hükmetti.

Duruşmada söz alan Demirdaş'ın avukatı Eda Vural, saldırının birlikte hareket edilerek gerçekleştirildiğini belirterek tüm sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek beraat talebinde bulundu.

Karara karşı tarafların, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurabileceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Elazığ, Evren, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evren Demirdaş'a Yönelik Saldırıyla İlgili Davada Üç Sanık Hakkında Ceza Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

01:09
Fildişi Sahili’ne turu Trabzonspor’un eski yıldızı getirdi
Fildişi Sahili'ne turu Trabzonspor'un eski yıldızı getirdi
01:01
İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya’ya karşı tarih yazarak son 32’ye kaldı
İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya'ya karşı tarih yazarak son 32'ye kaldı
23:41
Menajerinden Icardi hakkında çıkan iddialara son nokta
Menajerinden Icardi hakkında çıkan iddialara son nokta
22:52
Polis Akademisi’nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum“ diyaloğu güldürdü
Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin "Çorum" diyaloğu güldürdü
22:33
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu?
21:35
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 01:17:58. #7.12#
SON DAKİKA: Evren Demirdaş'a Yönelik Saldırıyla İlgili Davada Üç Sanık Hakkında Ceza Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.