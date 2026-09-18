Elazığ'da Gaziler Günü yürüyüşü mehteran eşliğinde yapıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Gaziler Günü yürüyüşü mehteran eşliğinde yapıldı

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Elazığ\'da Gaziler Günü yürüyüşü mehteran eşliğinde yapıldı
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Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" yürüyüşü düzenlendi. Protokol ve vatandaşlar, gazilerle birlikte mehteran takımı eşliğinde Valilik Meydanı'na kadar yürüdü.

Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" yürüyüşü düzenlendi. Protokol ve vatandaşlar, gazilerle birlikte mehteran takımı eşliğinde yürüdü.

Elazığ Valiliği'nce düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü programı, anlamlı bir yürüyüşle başladı. 18-19 Eylül tarihlerini kapsayan anma etkinliklerinin ilk ayağı olan "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" kentte gurur dolu anlar yaşattı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kortej, Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşları eşliğinde hareket etti. Vatandaşların da sevgi gösterilerinde bulunduğu kortej, Valilik Meydanı'na kadar sürdü.

Yürüyüşe Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güray Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci katıldı. Kahraman gazileri, askeri erkanın yanı sıra çok sayıda polis memuru, öğrenciler ve vatandaşlar da yalnız bırakmadı. Etkinlik, Valilik Meydanı'nda çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: İHA
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