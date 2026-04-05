Elazığ\'da Hacı Adaylarına Eğitim

Elazığ'da hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.

2026 yılında hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik eğitim semineri düzenlendi. Elazığ İl Müftülüğü tarafından organize edilen seminer, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Elazığ İl Müftü Vekili Özer Cömert, hac organizasyonunda yer alacak görevliler, şirket temsilcileri ve çok sayıda hacı adayı katıldı. Seminerde, hac ibadetinin usul ve esasları, yolculuk sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile kutsal topraklarda yapılacak ibadetler hakkında detaylı bilgiler verildi. Katılımcılara ayrıca uygulamalı anlatımlar eşliğinde hac ibadetinin manevi boyutu aktarıldı.

Programda konuşan Elazığ İl Müftü Vekili Özer Cömert, hac heyecanının başladığını ifade ederek, hac ibadetinin İslam'daki yeri ve önemine dair hacı adaylarına önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Program, hacı adaylarının sorularının cevaplandırılması ve yapılan duaların ardından sona erdi. - ELAZIĞ