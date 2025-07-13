Elazığ\'da İkinci El Araç Pazarında Durgunluk

Elazığ'da ikinci el oto pazarında araç satıcıları, durgunluk yaşandığını belirttiler.

Elazığ Oto Galericiler Sitesi'nde pazar günleri kurulan oto pazarında yoğunluk hakim olurken, araçlarını satışa sunan vatandaşlar müşteri bekliyor. Vatandaşlar pazar günleri sabah 08.00-13.00 arasında araçlarını satmak için alana getirirken, araçların fazla alıcının ise az olduğu görüldü.

Piyasaların yüksek olması nedeniyle vatandaşların parasını faize yatırdığını söyleyen araç satıcısı Adnan Özpolat, "Alım ve satım şu anda yok. 3 haftadır buraya geliyorum. Araç satan çok ama alan yok. Bunda da altın fiyatları ve faizlerin yüksek olması araç alım satımını etkiliyor. Faizler düşerse eğer piyasa yeniden canlanır. Aracıma 400 bin lira fiyat yazmışım, pazarlık payımız da var ama arayan veya soran olmadı" dedi.

Oto Galericiler Sitesi'nde çalışan Ertan Yılmaz, "Piyasa olarak durgunluk devam ediyor. İnşallah bundan sonra açılır. Elazığ Belediyesi tarafından tahsis edilen alan içerisindeyiz. Her hafta pazar günü sabah 08.00'den 13.00'e kadar oto pazarımız halka açıktır. Vatandaşlara ücretsiz bir şekilde hizmet veriyoruz. Araç sayısı olarak iyi durumda fakat piyasa değerlendirmesi yapıldığında herhangi bir satış olmuyor. Piyasada bir durgunluk var. İnşallah bundan sonra düzelir" ifadelerini kullandı.

İkinci el araç pazarının durgun olduğunu ifade eden araç satıcılarından Serkan Geçer, "Piyasa çok durgun. 5 haftadır buraya geliyorum bir tane araç sattım, onun da parasını alamayınca aracımı tekrar geri aldım" dedi. - ELAZIĞ