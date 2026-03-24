Elazığ\'da İnsan Ticareti Toplantısı

Elazığ'da "İnsan Ticareti ile Mücadele ve Mağdurların Korunması" konulu toplantı düzenlendi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, insan ticaretiyle mücadele konusunda farkındalığın artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi. "İnsan Ticareti ile Mücadele ve Mağdurların Korunması" konulu toplantıya, Elazığ İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ilgili personel de katılım sağladı.

Toplantıda, insan ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, mağdurların korunması ve destek mekanizmaları ele alınırken, kurumlar arasında koordinasyonun artırılmasının önemi vurgulandı. - ELAZIĞ