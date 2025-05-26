Elazığ'da İşçi Maaşları Ödenmiyor - Son Dakika
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Elazığ'da İşçi Maaşları Ödenmiyor

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26.05.2025 10:58
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Elazığ\'da İşçi Maaşları Ödenmiyor
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Elazığ Maden'de SSS Yıldızlar Holding çalışanları aylardır maaş alamıyor, çok sayıda işçi işten çıkarıldı.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Maden ilçesinde faaliyet gösteren SSS Yıldızlar Holding'e bağlı olarak çalışan birçok işçinin aylardır maaş alamadığı ve çok sayıda işçinin de işten çıkarıldığı iddia edildi. İşten çıkarılan işçiler, maaşlarını alamadıkları için birçok çalışanın zaruri olarak ücretsiz izne çıkarıldığını belirtti.

CHP Maden İlçe Başkanı Göksel İlhan, SSS Yıldızlar Holding'in yaklaşık 200-300 kadar işçiyi mağdur ettiğine dair duyumlar aldıklarını belirtti. İlhan, işçilerin hukuki süreç başlatsa da haklarını alamadığını ifade ederek, işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu şirket Maden'in katili oldu"

İlhan, "Şirket Maden'e geldikten sonra Maden'in katili oldu. Geldiği günden beri işçilere 3 ayda, 5 ayda bir maaş veriyordu. Onu da vatandaşlarımız, işçilerimiz, emekçilerimiz çaresiz olduğu için memleketlerinde iş kapısı olduğu için çalışıyorlardı. Gelinen son noktada kimi ifadelere göre 150'nin üstünde 200-300'e kadar emekçilerimiz altı aydan başlamak sureti ile altı, yedi, sekiz aydır maaşlarını alamamaktadırlar. Hepsinin de çıkışı verilmiş durumda. Son aldığımız duyumlara göre müteahhitin malzemelerini de buradan çekmeye başladığı yönünde duyumlarımız var. Resmi bir açıklama yok, resmi ağızlardan da bir ifade yok, açıklama yok" diye konuştu.

İlhan, Maden'de afet bölgesi ilan edilen alanlarda dinamit patlatıldığını ve bunun halkın güvenliğini tehlikeye attığını belirterek, "Afet bölgesinde patlatma yapılması büyük bir yanlış. Heyelan riski olan yerde bu tür çalışmaların yapılmasına izin verilmemeli" diye konuştu.

"Devlet, işçinin yanında değil"

SSS Yıldızlar Holding'de çalışan Salih Ercan, aylardır maaş alamadığını söyleyerek, "Son 7 aydır maaşlarımızı vermedi. Çok mağdur edildik. Artı benim bir de son bir aylığım ve sigortam yatırılmadı. SGK'ya da şikayet ettim, CİMER'e de yazdım. Devlet kurumlarından bana gelen cevap; 'mahkemeye verin, avukata verin' şeklinde. Biz 7 aydır maaş alamıyoruz, evimize yiyecek ekmek götüremezken bizden avukatla mahkemeye vermemizi talep ediyorlar. devlet, işçisinin, mağdur olan insanların yanında durması gerekirken; zenginin yanında, kolladığı şirket sahibinin yanında duruyor. Şu an nereden baksanız oradan maaş alamayan 250-300 insan vardır" diye ifade etti.

"Sendikalı olmak isteyen arkadaşlara tehdide uğradı"

13 yıl çalıştıktan sonra işten çıkarılan Muzaffer Taşdemir ise sendikalı olmak isteyen işçilerin tehdit edildiğini ve baskı altında tutulduğunu belirtti. Taşdemir, "Son 3 yıldır bir grevden sonra bizi çıkarttılar, paramızı alamadık. İşe dönüş davası açtım, kazandım ama ne tazminatımı ne de paramı alabildim. Sendikalı olmak isteyen arkadaşlar tehdide uğradı o yüzden sendikalı da olamadık maalesef Yıldızlar Holding'de çalışan arkadaşların hepsi 100-150'ye yakın arkadaş mağdur durumda şu anda. Benim gibi onlarca insan var" diye konuştu.

Sendikadan destek çağrısı

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'ndan Başaran Aksu, işçilerin sistematik baskı altında tutulduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Maden patronları çok yoğun bir mobbing ve baskı ortamı inşa ederek işçilerin haklarını gasp eder tarzda hareket ediyorlar. Bunda bazı işyerlerinde 'sarı sendikaları' devreye sokarak işçileri manipüle ediyorlar. Bazı yerlerde de sendikalaşmak isteyen, örneğin Elazığ, Alacakaya gibi, SSS Yıldızlar Holding'e bağlı Maden'deki işletmeler gibi yerlerde, özel bir mobbing sistemi ile işçiler, bu ağır çalışma koşullarına, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin hiçe sayıldığı ortamlarda çalışmaya zorlanıyor. Biz daima maden işçisi kardeşlerimizi sık sık uyarıyoruz. İşveren, keyfi olarak sizi sendika hakkınızdan mahrum bırakamaz, keyfi olarak sizi angaryaya zorlayamaz, yapmak istemediğiniz işleri yaptıramaz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği koşulları kötü ise işten kaçınma hakkınız vardır, tıpkı sendikalaşma hakkınız gibi. ya işçiler birlik olacak, kendi haklarını öğrenecekler ve bunun karşısında bir mücadeleyi seçecekler, ya da patronların her yerde geliştirdikleri bu sistematik saldırıya boyun eğecekler."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da İşçi Maaşları Ödenmiyor - Son Dakika

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