Elazığ\'da İşçiler İnsanı Şaşkına Çeviriyor

Elazığ'da herhangi bir önlem almadan inşaat halindeki binanın son katında çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi.

Olay, İstasyon Caddesi'nde bulunan 10 katlı inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işçilerin, herhangi bir önlem almadan inşaatın son katında çalışma yaptığı görüldü. İşçiler, canını hiçe sayarak uzunca bir süre çalıştı.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.