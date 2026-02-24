Elazığ'da İşçiler İnsanı Şaşkına Çeviriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da İşçiler İnsanı Şaşkına Çeviriyor

Elazığ\'da İşçiler İnsanı Şaşkına Çeviriyor
24.02.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Inşaat halindeki binanın son katında önlemsiz çalışan işçiler, tehlikeye göz atıyor.

Elazığ'da herhangi bir önlem almadan inşaat halindeki binanın son katında çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi.

Olay, İstasyon Caddesi'nde bulunan 10 katlı inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işçilerin, herhangi bir önlem almadan inşaatın son katında çalışma yaptığı görüldü. İşçiler, canını hiçe sayarak uzunca bir süre çalıştı.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Elazığ, Yerel, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da İşçiler İnsanı Şaşkına Çeviriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay’ın kimyasal püskürtme iddiasına bilimsel yanıt Tuğba Özay'ın kimyasal püskürtme iddiasına bilimsel yanıt
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Sarı-lacivertli taraftarlardan Kasımpaşa maçına özel koreografi Sarı-lacivertli taraftarlardan Kasımpaşa maçına özel koreografi
Galatasaray’da Osimhen sevinci Galatasaray'da Osimhen sevinci
Rıza Perçin: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz Rıza Perçin: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

16:51
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:29
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 17:03:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Elazığ'da İşçiler İnsanı Şaşkına Çeviriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.