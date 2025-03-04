Elazığ\'da İşitme Engelli Kadınlara Dijital Eğitim Desteği

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İşitme engelli kadınlara yönelik Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezinde (EBEGEM) kadınların dijital dünyada aktif olmalarını sağlamak amacıyla, 'Dijital Benim İşim' Projesi kapsamında eğitimler veriliyor.

Elazığ Belediyesi, kadınların istihdamda yer almalarına yardımcı olmaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmalara yenilerini eklemeye devam ediyor. Elazığ Belediyesi ve Elazığ Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Vodafone Vakfı yürütücülüğünde kadınların kişisel gelişimlerine katkı sunma adına 'Dijital Benim İşim' Projesi gerçekleştiriliyor. Proje doğrultusunda Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten EBEGEM'de işitme engelli kadınlara yönelik kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif rol almalarını sağlama hedefi ile eğitimler düzenleniyor. Toplam 32 saat süren eğitimler, kadınların dijital pazarlama alanında bilgi ve becerilerini geliştirerek iş gücüne katılımlarını desteklemeyi sağlıyor.

Öte yandan, Elazığ Belediyesi ve Elazığ Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile bugüne kadar 10 farklı dijital pazarlama programı tamamlandı. Programlara katılan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları da verildi. - ELAZIĞ