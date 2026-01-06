Elazığ Belediye Meclisi Toplantısı... CHP'li Üye Murat Akkoç: "Elazığ'ın Birçok Yeri Felç, İnsanlar Kaldırımlarda Yürüyemez Durumda"

(ELAZIĞ) - Elazığ Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Murat Akkoç, kentteki kar yağışının ardından yaşanan sorunları ve eksiklikleri eleştirerek, "Şu anda Elazığ'ın birçok yeri felç durumda, insanlar kaldırımlarda yürüyemez durumda. Araçlar sokaklarda mahsur kalmış durumda. Hastane gibi kurumların öncelikli olması gerekirken orada da bir çalışma göremedik. Modernize edilmiş, çağın ihtiyaçlarına göre alınmış araçlarımız yok. Tamamen greyderlerle, tuzlamayla bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bu tür durumlarda 24 saat esaslı bir çalışma beklerdik ancak bu maalesef gerçekleşemedi" dedi.

Elazığ Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları Belediye Meclisi toplantısında tartışmalara neden oldu. Burada konuşan CHP'li Üye Murat Akkoç, kentteki kar yağışının hayatı felç ettiğini vurguladı. Gerekli çalışmaların yağışların üzerinden 3 gün geçmesine rağmen yapılmadığını kaydeden Akkoç şöyle konuştu:

"Yılbaşından bir gün önce kar yağışı başlıyor, 2-3 gün devam ediyor. İlk etapta ana arterler açılır. Şu anda Elazığ'ın birçok yeri felç durumda, insanlar kaldırımlarda yürüyemez durumda. Araçlar sokaklarda mahsur kalmış durumda. Hastane gibi kurumların öncelikli olması gerekirken orada da bir çalışma göremedik. Modernize edilmiş, çağın ihtiyaçlarına göre alınmış araçlarımız yok. Tamamen greyderlerle, tuzlamayla bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bu tür durumlarda 24 saat esaslı bir çalışma beklerdik ancak bu maalesef gerçekleşemedi. Meteoroloji zaten bunun bilgisini önceden veriyor. Acil eylem planımız yok mu? Bir belediye bu tür durumlarda yüzde 100 başarı sağlayamayabilir. Ama biz büyük ölçüde bir başarısızlıkla karşı karşıya kaldık.

"Liyakatsizlik almış başını gidiyor, 3 gün kar yağıyor hayatı felç ediyor"

Bizim belediyemizin yapmış olduğu en iyi şey bazı basın yayın organlarını yanına alarak algı ve PR çalışması yapmak, bu şehrin halkını aldatmak. İnsanları aldatmanın anlamı yok. İnsanlar evlerinde, sokaklarında mahsur kalmışken bazı basın yayın organlarında bütün şehri güllük gülistanlık içerisinde göstermek, bu şehrin insanlarını aldatmaktadır. Az bir kar yağışı başladı, anlamsız bir şekilde belediye başkanı ve yanındaki ekip arkadaşlarını ana arterlerde yürürken gösteriyorlar. Belediye başkanının bir caddede yürümesi mi haber değeri taşıyor? Araçlarınızı alın gelin beraber gidelim, sizi 100 tane ara sokağa sokayım, çıkabiliyor musunuz görelim. Bunlar olağanüstü zamanlar. Bu tür durumlarda dürüst davranmak lazım. Meteorolojiyle hiçbir zaman eş zamanlı bağlantı koordinasyon yok. Bir şehrin valisi sabah kalkıp okulları tatil ediyor. Meteorolojiden aldığı bilgiyle bu tatil kararlarını daha erken söyleyemiyor. Çocuklar uyanıyor, kimisi okul yolunda oluyor, 'Bugün okullar tatil' açıklaması yapılıyor. Bir disiplinsizlik, bir sorumsuzluk, bir liyakatsizlik almış başını gidiyor. Bunun doğal sonucu da gördüğünüz gibi 3 gün kar yağıyor hayatı felç ediyor."