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Elazığ'da kaybolan dilsiz 10 yaşındaki çocuk bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dilsiz olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Sıraç Yaşar, ailesiyle birlikte Belediye Çarşı'na alışverişe çıktı. Burada bir anlığına annesinin elini bırakan Yaşar, kayboldu. Aile, aramalara rağmen bulamayınca durumu polise bildirdi.

Arama çalışmalarının ardından çocuk teyzesi tarafından Vali Fahri Bey Caddesi'nde bulundu. - ELAZIĞ