Elazığ\'da kaybolan dilsiz çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

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Elazığ'da kaybolan dilsiz 10 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Sıraç Yaşar, ailesiyle birlikte Belediye Çarşı'na alışverişe çıktı. Burada bir anlığına annesinin elini bırakan Yaşar, kayboldu. Aile, aramalara rağmen bulamayınca durumu polise bildirdi. Çocuğun dilsiz olduğu fakat konuşulanları anlayabildiği öğrenildi.

Polis ekipleri çocuğun bulunması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ