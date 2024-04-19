Elazığ\'da Köpeğin Drona Tepkisi Gülümsetti

Yerel

Elazığ'da bahçede bulunan bir köpek, üzerinde dron gezerken cihaza tepki göstererek, dakikalarca dronu yakalamaya çalıştı. Köpeğin o anları izleyenleri gülümsetti.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Haydar Kulu köyünde bahçede bulunan bir köpek, görüntü çeken dronun sesine tepki gösterdi. Cihazı tutmak için çaba sarf eden ve havlayan köpek, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Bir süre dronu yakalamaya çalışan köpek, başarılı olamayınca pes ederek bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ