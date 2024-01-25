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Elazığ'da kuaförde su kesintisi nedeniyle yüzlerini çeşmede yıkadılar - Son Dakika
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Elazığ'da kuaförde su kesintisi nedeniyle yüzlerini çeşmede yıkadılar

Elazığ'da bir kuaförde tıraş olurken suların kesilmesi üzerine yüzlerinde maske ile kalan 2 kişi, yüzlerini yıkamak için çeşmeye gitti. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Elazığ\'da kuaförde su kesintisi nedeniyle yüzlerini çeşmede yıkadılar
25.01.2024 - 13:56,  Güncelleme: 14:00
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Elazığ'da kuaförde tıraş olurken iş yerinden suların kesilmesi nedeniyle yüzlerinde maske ile kalan 2 kişi, yüzlerini yıkamak için çeşmeye gitti. O anlar cep telefonu ile kayıt edildi.

Olay, İcadiye Mahallesi'nde yaşandı. Kuaförde iki kişi, tıraş olurken bir anda sular kesildi. Suların kesilmesi ile birlikte yüzlerinde maske ile kalan müşteriler, suların gelmemesi nedeniyle ilginç bir yöntem buldu. Yüzlerinde maska ve omuzlarında havlu ile mahallede bulunan çeşmede yüzlerini yıkayan iki kişiyi gören vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı.

Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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