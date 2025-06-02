Elazığ\'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Elazığ Belediyesi bünyesindeki tek satış ve kesim yeri olan Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali yanındaki 15 dönümlük kurban satış ve kesim noktasında hazırlıklar tamamlandı.

Elazığ Belediyesi, 6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki çalışmalarını artırdı. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi tarafından, Hicret Mahallesi Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali yanında yer alan ve Elazığ Belediyesinin tek satış ve kesim yeri olan alanda, vatandaşların ibadetlerini dini kurallara uygun ve hijyenik ortamda rahat bir şekilde yapmaları adına çalışmalar tamamlandı. Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından 15 dönümlük alanda kesim askı demirlerinin yerleştirilmesi, aydınlatma ve zemin çalışmaları, konteyner lavabolarının hazırlanması, satış ve kesim noktalarına su depolarının kurulması ve su tesisatı çekilmesi ile 80 adet hayvan padoku kurulumu işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca, alana gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere büfe kurulumu da tamamlandı.

Zaman kaybının önüne geçilebilmesi adına vatandaşların sıra numarası ile kurbanlarını keseceği alandaki kesim işlemleri, dini kurallar çerçevesinde hijyenik ortamda kasaplar tarafından gerçekleştirilecek. Vatandaşların güven içinde alış-veriş yapmasını sağlamak için ise alanda zabıta ekipleri de hizmet verecek. Kurban kesimlerinden önce ve sonra hizmet verecek veteriner hekimler de alanda görev alacak. Öte yandan Elazığ Belediyesi ekipleri, bayram süresince alanda temizlik çalışmaları gerçekleştirecek. Elazığ Belediyesi tarafından vatandaşlara, her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olarak kurban eti poşeti dağıtımı gerçekleştirilecek.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elazığ Belediyesi tarafından oluşturulan kurban satış ve kesim alanı dışında kamusal alanlarda kurban kesimine izin verilmeyeceği; park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlara ve gerekli önlemleri almayanlara ise idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı. - ELAZIĞ