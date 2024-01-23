Elazığ\'da maden ocağında patlama: 2 yaralı

EVREN DEMİRDAŞ

Elazığ'ın Maden ilçesinde, bulunan özel bir şirkete ait maden ocağında patlama meydana geldi. Patlama sonucunda maden mühendisi O.Ş. ve maden işçisi O.B. yaralandı.

Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan Eti Gümüş Mızırtepe Galeri Bölgesi Maden tüneli girişinde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda maden mühendisi O.Ş. ve madenci O.B. ağır yaralandı. Patlama üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların Maden İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Yaşanan olayla ilgili Elazığ Valiliği adli tahkikat başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz Maden ilçesinde bulunan Eti Gümüş Mızırtepe Galeri Bölgesi Maden Tüneli girişi çevresinde bulunan çöp ve atıkların temizlenmesi amacıyla yakıldığı esnada bilinmeyen bir maddenin patlaması sonucu 2 personel yaralanmıştır. Yaralıların ilk müdahaleleri Maden Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Olay hakkında adli tahkikat başlatılmış olup patlamaya neyin sebep olduğu Olay Yeri İnceleme Ekiplerince araştırılmaktadır."