Elazığ'da akılalmaz olay! Yıkanmadığı belirlenen cenaze, mezardan çıkarıldı - Son Dakika
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Yerel

Elazığ'da akılalmaz olay! Yıkanmadığı belirlenen cenaze, mezardan çıkarıldı

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Elazığ'da eşine az rastlanacak bir olay yaşandı. Şehir dışından hava yoluyla getirilen 74 yaşında olduğu belirtilen cenazenin mezara konulduğu sırada yıkanmadığı belirlendi. Mezardan tekrar çıkarılan cenaze, tabuta konularak yıkanmaya götürüldü. Yaşlı adamın cenazesi, gasilhanede yıkanmasının ardından toprağa verildi.

13.01.2025 11:05
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Elazığ'da öldükten sonra yıkanması unutulan bir mevta, mezardan çıkarılıp yıkatıldıktan sonra defnedildi.

Olay önceki gün meydana geldi. Solunum sıkıntısı nedeni ile hayatını kaybeden 74 yaşındaki A.A. isimli bir vatandaş, defnedilmek üzere hava yolu ile Elazığ'a getirildi.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Burada cenaze namazının kılınmasının ardından A.A.'nın cansız bedeni mezarlığa götürüldü. Tabuttan alınan cenaze, mezara konulduğu sırada yakınları A.A.'nın cenazesinin yıkanmadığını belirtti.

MEZARDAN ÇIKARILIP YIKANMAYA GÖTÜRÜLDÜ

Bunun üzerine tekrar tabuta alınan A.A.'nın bedeni gassal tarafından gasilhanede yıkanıp aileye teslim edildi. Yıkama işleminin ardından A.A.'nın naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

Elazığ\'da akılalmaz olay! Yıkanmadığı belirlenen cenaze, mezardan çıkarıldı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da akılalmaz olay! Yıkanmadığı belirlenen cenaze, mezardan çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Abuzer Kadayıf:
    Elaziz boş memleket 20 55 Yanıtla
    zülküf artut:
    ABUZER NERELİSİN SEN GELDE BURA BOŞMU DOLUMU GÖSTERELİM SANA 0 0
    Selim Kayisi:
    Bi sen dolusun kadayıf dolması 0 0
  • Hakan Demirel:
    Ne diriye saygı var ne ölüye 57 2 Yanıtla
  • Yasir null:
    mezara konulana kadar neredeydiniz. 54 1 Yanıtla
    Erdinç Dağaşan:
    Ölüye saygı olduğu için çıkarıp yıkamışlar bu devletin değil ailenin hatası herşeyi devlete bağlamaya ne meraklısınız 0 0
  • Emin Erol:
    Bu ülkede yaşamak komedi 10 18 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Adama işkence yapmışlar çıkart yıka geri göm neyse Allah rahmet eylesin 24 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Yıkanmasa ne olur, bilen var mı 1 6 Yanıtla
    Bilgehan Göktürk:
    Ne olacak?Hiç bir şey... 0 0
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