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Elazığ'da orman yangını kontrol altına alındı

ELAZIĞ - Elazığ'da çıkan orman yangını yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay Karakoçan ilçesi Okçular ve Gündeydi köyleri arasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerinin müdahalesi sonucu sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.