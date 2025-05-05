Elazığ'da Oto Tamirinde İşçi Bulma Krizi - Son Dakika
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Elazığ'da Oto Tamirinde İşçi Bulma Krizi

Elazığ\'da Oto Tamirinde İşçi Bulma Krizi

Elazığ'da oto tamiri sektörü, yüksek maaşlara rağmen nitelikli eleman bulamıyor.

05.05.2025 09:45
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Elazığ'da oto tamiri sektöründe yetişmiş eleman eksikliği yaşanırken, ustalar 50 bin liraya işçi bulamadıklarını belirtti.

Elazığ'da maddi getirisi yüksek olmasına rağmen bazı mesleklerin gençler tarafından tercih edilmemesi işçi sıkıntısını beraberinde getirdi. İşverenler aylık 15 bin liraya çırak, 50 bin liraya ise çalıştıracak kalfa ve usta bulamamaktan yakınıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da oto tamiri sektöründe kalifiye eleman eksikliği sorunu gün geçtikçe artıyor. Mesleğin ustaları, işlerini devredecek çırak ve kalfa bulmakta zorluk çekiyor. İşçi sıkıntısından dolayı müşterilerin araçlarının geç çıktığı oto sanayide 30 yıldır çalışan Zülfü Kantarcıoğlu, vatandaşların artık çocuklarını iş öğrenmek için sanayiye göndermediklerini ifade etti.

Çırakların yetişmediğini ifade eden kaporta ustası Zülfü Kantarcıoğlu, "Yaklaşık olarak, 30 yıldır sanayi sitesinde çalışıyorum. İşimi severek yapıyorum. Zorlu iş şartları altında çalışıyoruz. Bulunduğumuz iş ortamı biraz sıkıntılı fakat mecburen bu sıkıntıya katlanıyoruz. Şu anda çırak bulamıyoruz. Çünkü çırakları sanayi meslek okullarına kayıt ettirdiğimiz için, haftalık ücret bin 500 lira veriyoruz. Bin 500 de okul destek parası veriyoruz. Ne yazık ki kimse evladını iş öğrenmek için sanayiye göndermiyor. Bu yüzden de çırak yönünden sıkıntı çekiyoruz. Yaz döneminde öğrenciler yine geliyor. Ancak, bir şey öğretemiyoruz. Yaz tatili kısa olduğu için pek bir şey öğrenemiyorlar. Benim zamanımda, bir dükkanda beş çırak çalışırdı. İşi öğrenmek için ücretsiz çalışıyorduk. Ama şu anda para verdiğimiz halde çırak bulamıyoruz. Sanayide 15 bin çırak alıyor. 50 bin lira da usta maaş alıyor. Öğle yemekleri veriliyor. Çıraklar okullara gittikleri için sigorta uygulanmıyor. Ama ustaların sigortaları da ödeniyor. Hala usta ve çırak bulamıyoruz. İşçi fazlalığı olduğu zaman bir araç kapasitesi 10 gün ise 5 güne düşüyor. Araçlar daha erken teslim ediliyor. Şu anda tek olduğumuz için sıkıntı yaşıyoruz. Takım ve malzemeleri kendimiz alıyoruz. Parça sökümünde yardım gerektiği zaman yardım edecek birisini bulamıyoruz. Sanayi sitesinin hali şu anda kötü" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Oto Tamirinde İşçi Bulma Krizi - Son Dakika

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