Elazığ'da Sakal-ı Şerif ve Hırka-i Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Sakal-ı Şerif ve Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Elazığ\'da Sakal-ı Şerif ve Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
13.03.2026 15:32  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Hazreti Ali Camii'nde, Peygamber Efendimiz'in Sakal-ı Şerif ve Hırka-i Şerifi, cuma namazı sonrası vatandaşların ziyaretine açıldı. Cemaatin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kutsal emanetler, dua ve salavatlar eşliğinde sunuldu.

Elazığ'da Hazreti Ali Camii'nde ziyarete açılan Peygamber Efendimiz'in Sakal-ı Şerif ve Hırka-i Şerifi, cuma namazının ardından vatandaşlarla buluşturuldu.

Elazığ Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen anlamlı etkinlikte, Sakal-ı Şerif ve Hırka-i Şerif kapılarını ziyaretçilere açtı. Cuma namazı sonrası ziyarete açılan Sakal-ı Şerif ve Hırka-i Şerif'e, cemaat yoğun ilgi gösterdi. Cam fanusta muhafaza edilen kutsal emanetleri öpüp yüzlerine süren cemaat, sevgilerini dile getirdi. Dualar ve salavatlar eşliğinde sergilenen emanetler, sunumun ardından tekrar muhafaza altına alındı.

Ziyarete açılan kutsal emanetler ilginin yoğun olduğunu ifade eden Cami İmam Hatip Mustafa Ser, "Bugün burada iki cihanserveri Resul-i Kibriya Efendimiz'in mukaddes, mübarek ve şerefli olan Sakal-ı Şerifi ve Hırka-i Şerifi'ni vatandaşlarımızın ziyaretine açmış bulunmaktayız. Cemaatimizin ziyaretlere yoğun ilgi göstermesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu mübarek emanetler asırlardır ümmetin Peygamber Efendimiz'e olan muhabbetinin ve bağlılığının bir nişanesi olarak büyük bir hürmetle muhafaza edilmektedir. Bu emaneti ziyaret ederek Efendimiz'e olan sevgimizi yansıtmak, Peygamber Efendimiz'e duyulan sevginin, aşkın ve muhabbetinin bir nişanesidir" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Sakal-ı Şerif ve Hırka-i Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ’’Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim’’ demiş Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Gazze’de “Kardeşlik Çadır Kampı“na saldırı: Yaralılar var Gazze'de "Kardeşlik Çadır Kampı"na saldırı: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e ödül
Küçük çocuğun elindeki telefon patladı Küçük çocuğun elindeki telefon patladı
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

16:38
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakip olacağı ayrılık
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 16:49:59. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Sakal-ı Şerif ve Hırka-i Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.