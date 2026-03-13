Elazığ\'da Sakal-ı Şerif ve Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Elazığ'da Hazreti Ali Camii'nde ziyarete açılan Peygamber Efendimiz'in Sakal-ı Şerif ve Hırka-i Şerifi, cuma namazının ardından vatandaşlarla buluşturuldu.

Elazığ Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen anlamlı etkinlikte, Sakal-ı Şerif ve Hırka-i Şerif kapılarını ziyaretçilere açtı. Cuma namazı sonrası ziyarete açılan Sakal-ı Şerif ve Hırka-i Şerif'e, cemaat yoğun ilgi gösterdi. Cam fanusta muhafaza edilen kutsal emanetleri öpüp yüzlerine süren cemaat, sevgilerini dile getirdi. Dualar ve salavatlar eşliğinde sergilenen emanetler, sunumun ardından tekrar muhafaza altına alındı.

Ziyarete açılan kutsal emanetler ilginin yoğun olduğunu ifade eden Cami İmam Hatip Mustafa Ser, "Bugün burada iki cihanserveri Resul-i Kibriya Efendimiz'in mukaddes, mübarek ve şerefli olan Sakal-ı Şerifi ve Hırka-i Şerifi'ni vatandaşlarımızın ziyaretine açmış bulunmaktayız. Cemaatimizin ziyaretlere yoğun ilgi göstermesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu mübarek emanetler asırlardır ümmetin Peygamber Efendimiz'e olan muhabbetinin ve bağlılığının bir nişanesi olarak büyük bir hürmetle muhafaza edilmektedir. Bu emaneti ziyaret ederek Efendimiz'e olan sevgimizi yansıtmak, Peygamber Efendimiz'e duyulan sevginin, aşkın ve muhabbetinin bir nişanesidir" dedi. - ELAZIĞ