Elazığ'da Pompalı Tüfekle İntihar

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Pompalı tüfekle intihar etti

ELAZIĞ - Elazığ'da 22 yaşındaki genç, iddiaya göre ailesiyle tartıştıktan sonra pompalı tüfekle kendini vurdu. Ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Bayram Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşında M.S., ailesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle M.S., pompalı tüfekle göğüs kısmından kendini vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.S., yapılan ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. M.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.