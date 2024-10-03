Elazığ'da Soğukta Ihlamur ve Kış Çayı Talebi - Son Dakika
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Elazığ'da Soğukta Ihlamur ve Kış Çayı Talebi

Elazığ\'da Soğukta Ihlamur ve Kış Çayı Talebi

Soğuk algınlığına karşı Elazığ'da ıhlamur ve kış çayı satışları arttı. Grip vakaları yükseliyor.

03.10.2024 10:01
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Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, aktarcıların yolunu tuttu. Soğuk algınlığına yakalanmak istemeyen vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler ise ıhlamur ve kış çayı oldu.

Elazığ'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gripte artış gözlenmeye başlandı. Soğuk algınlığına yakalanmak istemeyen veya yakalandıktan sonra doğal ürünlerle destek almak isteyen vatandaşlar, aktarcıların yolunu tuttu. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların en çok tercih ettiği ürünlerin başında ise ıhlamur ve kış çayı geldi.

Havaların soğuduğunu ve buna bağlı olarak nezle, grip ve soğuk algınlığının da arttığını belirten Tuba Karakaya, "Havalar soğudu, bununla birlikte kış çaylarına talep arttı. Soğuk algınlığına karşı birçok çayımız mevcut. Hasta olmadan veya olduktan sonra bu hastalığı daha rahat ve kolay atlatabilmemiz için kış çaylarını öneriyoruz. Vatandaşlarımız genelde ıhlamur, kış çayı, ada çayı ve yeşil çay tüketiyorlar. Ihlamur çayı 60 lira, kış çayının fiyatı ise 75 liradır. Vatandaşlar ıhlamur ve kış çayını çok talep ediyorlar. Bronşit, astım, soğuk algınlığı ve birçok hastalıkta bunları kullanarak daha rahat atlatmaya ve hiç soğuk algınlığı almamamıza destek sağlıyor" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Soğukta Ihlamur ve Kış Çayı Talebi - Son Dakika

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