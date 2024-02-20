Yerel

Elazığ'da sokak hayvanlarına sahip çıkan Murat Erişir isimli vatandaş,her sabah kapısının önünde bekleyen kedi ve köpeklerin beslemesini yapıyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşayan ve bahçesinin bir bölümünü kedi yuvası haline getiren Murat Erişir, sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor. Her geçen gün sayısı artan hayvanları doyurmak için büyük emek harcayan Erişir, kedilerin beslenmesinden temizliğine, sağlık sorunlarına kadar her ayrıntı ile yakından ilgileniyor. Erişir, kış mevsiminde üşümemeleri için ise sokak hayvanlarını bahçesinde besliyor.

Murat Erişir yaptığı açıklamada,"Sokaklarda terk edilmiş kedi ve köpekleri sahiplenerek onların aç kalmamalarını sağlıyorum. Kendi imkanlarım ile onları sahipleniyorum.Hayvanları sevelim ve sahiplenelim."dedi. - ELAZIĞ