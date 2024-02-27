Elazığ'da Sokak Kedilerinin Kavgası Şano Baydemir'in Anlatımıyla Viral Oldu - Son Dakika
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Elazığ'da Sokak Kedilerinin Kavgası Şano Baydemir'in Anlatımıyla Viral Oldu

Elazığ\'da Sokak Kedilerinin Kavgası Şano Baydemir\'in Anlatımıyla Viral Oldu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşayan Şano Baydemir isimli vatandaş, sokakta kavga eden iki kediyi görüntülerken kendine has üslubuyla anlattı. Sosyal medyada binlerce beğeni alan paylaşım, izleyenleri tebessüm ettirdi.

27.02.2024 14:07  Güncelleme: 14:08
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Elazığ'da Şano Baydemir isimli vatandaş, sokakta kedilerin kavgasını hem görüntüledi hem de kendine has üslubu ile anlattı. Sosyal medyada binlerce beğeni alan paylaşım gülümsetti.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşayan Şano Baydemir isimli vatandaş, yolda giderken kavga eden iki kedi gördü. Cep telefonu ile o anları kaydeden Baydemir, kedileri görüntülerken kavgayı kendine has üslubu ile anlattı. Baydemir, "Evet, kavga kızışıyor yavaş yavaş. Şu an atağa geçiyor. Karşıdaki belasını arıyor herhalde. Yandaki kaçacak herhalde. Başladı atağa. Kavga yok oğlum kavga yok. Bu memlekette herkes özgürce yaşasın" ifadelerini kullandı.

O anlar sosyal medyada binlerce beğeni alırken, izleyenleri tebessüm ettirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Sokak Kedilerinin Kavgası Şano Baydemir'in Anlatımıyla Viral Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Sokak Kedilerinin Kavgası Şano Baydemir'in Anlatımıyla Viral Oldu - Son Dakika
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