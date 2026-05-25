Elazığ'da Su Kalitesi Güvenli
Elazığ'da Su Kalitesi Güvenli

25.05.2026 13:38
Vali Hatipoğlu, içme suyunda insan sağlığına zararlı bir durum saptanmadığını duyurdu.

Elazığ'da mevsim geçişiyle birlikte ishal ve kusma vakalarında yaşanan artış iddiaları üzerine açıklama yapan Vali Numan Hatipoğlu, il genelindeki içme sularında insan sağlığına zararlı bir unsura rastlanmadığını bildirdi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kent genelinde son dönemde gündeme gelen ishal ve kusma şikayetleri ile içme suyu kalitesine yönelik iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. İl genelinde içme suyu şebekelerine yönelik gerekli denetimlerin titizlikle gerçekleştirildiğini belirten Vali Hatipoğlu, şu an itibarıyla insan sağlığını tehdit edecek olumsuz bir durumun saptanmadığını vurguladı.

Kış mevsiminin sert geçmesi ve ardından gelen yoğun yağışların bölgesel etkilere neden olabileceğine değinen Vali Hatipoğlu, "Mevsim şartları ve havanın oldukça yağışlı geçiyor olması, kışın çok kuvvetli bir şekilde geçmiş olmasından mütevellit bölgesel bazı sıkıntılar olmuş olabilir. Ancak şu an itibarıyla yaptığımız denetimlerde insan sağlığına zararlı bir su hususu bulunmamaktadır" dedi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerinden alınan güncel verileri de paylaşan Hatipoğlu, vakalardaki artış trendinin yön değiştirdiğini ifade ederek, "Bir geçiş dönemindeyiz. Bu geçiş dönemi itibarıyla vakalarda biraz artış söz konusuydu. Ancak Halk Sağlığı Müdürümüzden aldığımız son bilgilerde, vaka sayılarının yavaş yavaş azaldığı ve mevsim normallerinin altına doğru inmeye başladığı görülmektedir. İçme sularımızda ifade ettiğim gibi şu an itibarıyla bir sorun gözükmemektedir. Daha önce de duyurusunu yaptığımız gibi, bu geçiş döneminde suların kaynatılarak içilmesinde ve kullanılmasında büyük bir fayda olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

