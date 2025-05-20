Elazığ\'da Temizlik Görevlileri Davul Eşliğinde Oynadı

Elazığ'da görevleri başında olan temizlik görevlileri, davulun sesini duymalarıyla oynamaya başladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzleyenlerin içini ısıtan olay, Zübeyde Hanım Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, peyzaj temizliği yapan temizlik görevlileri, o esnada yoldan geçen bir vatandaşın davul çaldığını fark etti. Davulun sesi ile birlikte oynamaya başlayan görevlilerin o halleri renkli görüntülere sahne oldu. Temizlik görevlilerinin davulun sesiyle oynamaya başladığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ