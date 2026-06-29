Elazığ\'da araç çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken, kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ