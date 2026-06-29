Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken, kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ
Son Dakika › Yerel › Elazığ'da araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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