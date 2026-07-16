Elazığ'da Trafik ve Bakımsızlığa Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Trafik ve Bakımsızlığa Tepki

16.07.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Karakuş, bölgedeki trafik ve bakımsızlık sorunlarını eleştirdi.

(ELAZIĞ) - Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı, Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı ve Kekliktepe Kavşağı'nda incelemelerde bulunarak, bölgedeki trafik yoğunluğu ve bakımsızlığa tepki gösterdi.

Elazığ'da il teşkilatıyla birlikte buralarda incelemelerde bulunan Karakuş, Elazığ'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya açılan en önemli ulaşım noktalarının kaderine terk edildiğini belirtti, mevcut tablonun şehre yakışmadığını söyledi.

Kekliktepe Kavşağı başta olmak üzere güzergah boyunca refüjlerde çöp, ot ve bakımsızlığın hakim olduğunu ifade eden Karakuş, "Şu anda bulunduğumuz yer Elazığ'dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine açılan bir giriş kapısı mahiyetinde önemli bir noktada. Ancak gezdiğimiz güzergahlarda Kekliktepe kavşağındaki köprünün dibinde, özellikle de orta ve refüjlerdeki çöpler, bakımsızlıklar bir memleketin giriş kapısına; diğer illerden gelip başka illere veya memleketimize gelen insanların göreceği manzara Elazığ'a ve Elazığlılara yakışmıyor" dedi.

Karakuş, özellikle Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi'nde sabah işe gidiş ve akşam mesai çıkış saatlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğunu belirterek, trafik sorununun artık kronik hale geldiğini söyledi.

Açıklamasında Elazığ'ın yıllardır çözüm bekleyen birçok sorununa da değinen Karakuş, yerinde dönüşüm, kırsal bölgelerde yaşanan sulama ve içme suyu problemleri, TOKİ konutları ile köy evlerinde altyapı eksiklikleri gibi meselelerin hala çözülemediğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Trafik, Elazığ, Refah, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Trafik ve Bakımsızlığa Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Galata Kulesi’nde 15 Temmuz mapping gösterisi Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
Selim İmamoğlu’ndan ’yat tatili’ iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
15 Temmuz’un 10. yılında 1500 dronlu ışık gösterisi 15 Temmuz'un 10. yılında 1500 dronlu ışık gösterisi
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı 90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı

18:48
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 20:19:40. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Trafik ve Bakımsızlığa Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.