Elazığ'da düzenlenen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programında şehit yakını ve gaziler öğrencilerle bir araya geldi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2026-2027 dönemi kapsamında yürütülen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı çerçevesinde, Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Öğrencilerin milli ve manevi değerler konusunda bilinçlendirilmesi, vatan sevgisi ve kahramanlık ruhunun gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen programda, şehit Mustafa Uygur'un kardeşi Ahmet Uygur ile gaziler Ercan Sağcı ve Önder Fatih Ayaz öğrencilerle bir araya geldi.

Programa İl Müdür Yardımcısı Faruk Aydın, Şube Müdürü Bekir Işık ve okul idarecileri de katıldı. Şehit yakını ve gazilerin duygu yüklü anlatımlarıyla anlam kazanan buluşmada, vatan uğruna gösterilen fedakarlıklar ve kahramanlık hikayeleri öğrencilerle paylaşıldı.

Program, öğrencilerin şehitlik ve gazilik kavramlarının önemini daha yakından anlamalarına ve milli birlik, beraberlik ve vatan sevgisi bilincini pekiştirmelerine katkı sağladı.