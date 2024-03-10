Elazığ'da Ramazan ayının ilk teravih namazı için vatandaşlar camilere akın etti - Son Dakika
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Elazığ'da Ramazan ayının ilk teravih namazı için vatandaşlar camilere akın etti

Elazığ\'da Ramazan ayının ilk teravih namazı için vatandaşlar camilere akın etti

Elazığ'da on bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılayan vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Namaz öncesinde din görevlileri, ramazan ayının önemi hakkında vaaz verdi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

10.03.2024 20:46
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Elazığ'da Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti.

Elazığ'da on bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılayan vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Namaz öncesinde din görevlileri, ramazan ayının önemi hakkında vaaz verdi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Ramazan ayının ilk teravih namazı için vatandaşlar camilere akın etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Ramazan ayının ilk teravih namazı için vatandaşlar camilere akın etti - Son Dakika
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