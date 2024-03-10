Elazığ\'da Ramazan ayının ilk teravih namazı için vatandaşlar camilere akın etti

Dubai, ulaşım alanında çığır açan projelerle dönüşüm sağlıyor

Dubai, sürdürülebilir ve geleceğe yönelik ulaşım çözümleri geliştirmek için uluslararası uzmanlarla iş birlikleri yaparak ulaşım alanında büyük bir dönüşüm sağlamaya hazırlanıyor. İki çığır açan proje olan Floc Duo Raylı Sistem ve güneş enerjili raylı otobüs sistemi, Dubai'nin gelişmiş teknolojileri ve sürdürülebilirliği benimseme konusundaki kararlılığını vurguluyor.