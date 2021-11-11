Elazığ'daki 10 Kasım töreninde öğrencinin ağlaması herkesi duygulandırdı - Son Dakika

Elazığ'daki 10 Kasım töreninde öğrencinin ağlaması herkesi duygulandırdı

Elazığ'da bir ilkokulda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma programında öğrencinin ağlaması herkesi duygulandırdı.

Elazığ'da bir ilkokulda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma programında öğrencinin ağlaması herkesi duygulandırdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'ncü yılında tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da anıldı. Bu kapsamda saat 09.05'te Koç İlkokulunda da anma töreni gerçekleşti. Tören esnasında 3. sınıf öğrencisi Elif Bulem Tosun gözyaşlarını tutamadı. Sınıf öğretmeni Efraim Öztürk'ün neden ağlıyorsun sorusuna, 'duygulandım' diyerek cevap veren Elif Bulem Tosun, törende bulunan herkesi de duygulandırdı. - ELAZIĞ

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